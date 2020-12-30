Catania, finge di essere stato investito dall’ex moglie per coprire l’evasione

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza un 36enne di origini marocchine, poiché ritenuto responsabile di evasione.Sorpreso dai militari...

Sorpreso dai militari di pattuglia nei pressi dell’ospedale Garibaldi Centro, ha inscenato un finto incidente causato dalla ex moglie la quale, alla guida della propria auto, lo avrebbe investito colpendolo alle gambe.

I militari, dopo averlo fatto visitare dai medici del pronto soccorso, che gli hanno diagnosticato delle lievissime lesioni guaribili in appena 4 giorni, hanno verificato quanto asserito dall’extracomunitario recandosi in casa della ex moglie, dove hanno potuto constatare come la poveretta fosse costretta a letto da una grave malattia.

L’arrestato è stato ricollocato agli arresti domiciliari così come deciso dal giudice in sede di convalida.