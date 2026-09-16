Catania, guida un’auto rubata con targhe false per non farsi scoprire: fermata dalla Polizia

La Polizia di Stato ha sorpreso una catanese di 53 anni, sorpresa alla guida di un’auto rubata. La conducente aveva pensato ad un escamotage per passare inosservata in caso di possibili controlli sul veicolo, apponendo delle targhe false. Tuttavia, il tentativo è stato scoperto dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania.

Dopo aver intimato l’alt all’auto nel corso di un posto di controllo ed aver identificato la conducente, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno riscontrato la mancanza corrispondenza dei dati del veicolo con quelli della targa.

Pertanto, dopo un’attenta verifica dei documenti e del numero del telaio, i poliziotti sono riusciti ad accertare che il veicolo era stato rubato e, per nasconderne la provenienza furtiva, sull’auto erano state apposte delle targhe contraffatte.

L’auto è stata sequestrata, mentre la 53enne è stata denunciata per il reato di riciclaggio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagata valevole ora e fino a condanna definitiva.