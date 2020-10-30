CATANIA: I FALCHI SCOPRONO UN ARSENALE E ARRESTANO UNA PERSONA

La Polizia di Stato ha arrestato pregiudicato FALCO SCAMPITELLI Vincenzo classe 1964, responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di marijuana, detenzione illegale di arma clandestina e re...

La Polizia di Stato ha arrestato pregiudicato FALCO SCAMPITELLI Vincenzo classe 1964, responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di marijuana, detenzione illegale di arma clandestina e relativo munizionamento e ricettazione.

Nel pomeriggio del 27 ottobre 2020 i Falchi della Squadra Mobile hanno predisposto un appostamento nel quartiere Pigno dove era stato da giorni adocchiato un appartamento sospetto nel quale potevano essere custodite sia armi che droga.

Gli investigatori hanno quindi aspettato il momento propizio per fare irruzione nello stabile ed hanno sorpreso il FALCO SCAMPITELLI all’interno.

Grazie anche all’ausilio della Squadra Cinofili dell’U.P.G.S.P intervenuta appositamente sul posto è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale.

L’indagato aveva infatti occultato in vari nascondigli sparsi nel proprio cortile diverso materiale detenuto illegalmente.

Nello specifico sono stati rinvenuti una pistola semiautomatica cal. 7.65 con caricatore armato di due cartucce e matricola abrasa, 189 proiettili di vario calibro e tipo (tra i quali 17 cartucce cal. 12 per fucile e 49 proiettili cal.7.62 per mitragliatori), delle buste confezionate in sottovuoto contenenti mezzo chilo di marijuana, una bilancia per pesare lo stupefacente e del materiale da confezionamento.

Ulteriori indagini sono in corso al fine di verificare se l’arma è stata utilizzata in recenti episodi criminosi.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.