CATANIA, I VIGILI DEL FUOCO RENDONO OMAGGIO A SANT’AGATA

La notte scorsa, in un clima di discreta sobrietà e con l’auspicio che le celebrazioni dei prossimi anni possano ritrovare la piena partecipazione della cittadinanza, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania hanno offerto l’omaggio floreale alla Santa Patrona della Città, a pochi giorni dalla Sua ricorrenza.

A Piazza Duomo, in Cattedrale, ed a piazza Martiri della Libertà, una rappresentanza di vigili del fuoco, utilizzando la scala aerea, ha posizionato l’omaggio floreale in prossimità delle rispettive statue raffiguranti Sant’Agata.

Come ogni anno, è stato un momento di riflessione e di grande commozione per il legame profondo che i Vigili del Fuoco della città di Catania hanno con la Santa Patrona ed anche perché in Argentina, Sant’Agata, è la protettrice dei Vigili del Fuoco, analogamente a come Santa Barbara lo è per i Vigili del Fuoco italiani e di gran parte del mondo.