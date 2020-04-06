CATANIA, I VIGILI DEL FUOCO RENDONO ONORE AL LAVORO DEI SANITARI IMPEGNATI NELL’EMERGENZA

Nella mattinata di oggi, una rappresenza di Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catania si è recata all’ospedale Cannizzaro e al Policlinico Universitario per tendere onore all’incessante lavo...

Nella mattinata di oggi, una rappresenza di Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catania si è recata all’ospedale Cannizzaro e al Policlinico Universitario per tendere onore all’incessante lavoro svolto dal personale sanitario e ausiliario per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del virus Covid-19.

Ad accoglierli al compaund sanitario del Cannizzaro di Catania il direttore generale dell’azienda ospedaliera che ha colto l’occasione per ringraziare ancora una volta il personale sanitario impegnato quotidianamente in prima linea, per la professionalità e l’abnegazione dimostrata anche in questa nuova e difficile circostanza.