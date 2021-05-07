CATANIA, IN AUTO CON 1,5 KG DI “SKUNK”. COPPIA IN MANETTE

I Carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza due conviventi catanesi, lei 46 e lui 42 anni, poiché ritenuti responsabili di deten...

I Carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza due conviventi catanesi, lei 46 e lui 42 anni, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Senza soluzione di continuità l’attività antidroga dei “Lupi” che ieri sera, dopo una breve attività info investigativa, si sono posti sulle tracce della coppia viaggiante a bordo di una Peugeot 107.

Cogliendo il momento propizio per entrare in azione, proprio quando l’auto ha dovuto rallentare per accedere in piazza Palestro, i militari gli hanno imposto l’alt percependo, nell’immediato, un palese nervosismo manifestato sia dall’uomo che dalla donna.

Atteggiamento che li ha spinti a perquisire l’autovettura all’interno della quale sono state rinvenute e sequestraste due buste di plastica termosaldate contenenti 1 Kg circa di marijuana del tipo skunk.

Estendendo la perquisizione nell’abitazione dei conviventi in viale Grimaldi, i carabinieri, all’interno del controsoffitto in cartongesso del bagno, hanno rinvenuto e sequestrato un’altra busta di plastica termosaldata contenente circa 500 grammi della medesima sostanza stupefacente trovata nell’abitacolo dell’auto.

L’uomo è stato associato al carcere di Trapani, mentre la compagna è stata relegata agli arresti domiciliari.