CATANIA, IN AUTO CON PNEUMATICI RUBATI DA UN FURGONE POSTEGGIATO : 2 DENUNCE

Nella scorsa notte personale delle Volanti ha denunciato due uomini, classe 1998 e 1996, per il reato di ricettazione in concorso.

Gli agenti, in servizio di controllo del territorio in Viale Moncada, hanno incrociato un’ auto che procedeva a velocità sostenuta nel senso opposto a quello della Volante; dopo aver tempestivamente invertito il senso di marcia, i poliziotti, l’hanno inseguita, raggiunta e bloccata e successivamente hanno controllato i due passeggeri, uno dei quali è pregiudicato.

All’interno dell’auto erano presenti 15 pneumatici nuovi, per i quali i due soggetti non erano in grado di fornire indicazioni sulla loro provenienza, fornendo peraltro dichiarazioni discordanti.

Dopo aver sottoposto a perquisizione i due soggetti ed aver esteso la stessa all’autovettura, gli agenti hanno rinvenuto anche degli arnesi atti allo scasso.

All’esito della perquisizione i due uomini hanno ammesso di aver rubato gli pneumatici da un furgone parcheggiato nei pressi del Cimitero Militare Inglese

. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

I due soggetti sono stati accompagnati presso gli uffici dell’UPSGP per gli ulteriori adempimenti di rito, all’esito dei quali sono stati deferiti in stato libertà .