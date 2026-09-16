CATANIA – IN MIGLIAIA AL CONCERTO DI ROSARIO MIRAGGIO – LE FOTO

Torna dopo un anno a Catania Rosario Miraggio e ritrova il suo pubblico, pronto ad applaudirlo e ad accompagnarlo ancora una volta.

Una serata di musica neomelodica che ha richiamato a Villa Bellini oltre 4.000 spettatori. Un genere musicale che può dividere, ma che continua ad avere un pubblico molto fedele, capace di seguire con grande partecipazione i propri artisti preferiti.

Miraggio non ha deluso le attese dei tanti fan presenti, proponendo i brani più conosciuti del suo repertorio, spesso accompagnato dai cori del pubblico e da lunghi applausi.

Particolarmente toccante il momento in cui l’artista ha interpretato il brano dedicato al padre, scomparso da tempo, estendendo la dedica a tutte le persone care che non ci sono più.

La serata è stata organizzata da Puntoeacapo di Nuccio La Ferlita, che per il secondo anno consecutivo ha voluto Rosario Miraggio all’interno della rassegna “Sotto il Vulcano Fest”.

Nel corso della sua carriera, l’artista ha collezionato anche importanti collaborazioni, tra cui quella con i Club Dogo, e ha firmato alcune colonne sonore, tra cui quella legata a “Gomorra”.