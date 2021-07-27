CATANIA, INAUGURATA LA FERMATA DELLA METROPOLITANA “CIBALI"

Stamattina, alla presenza del Sottosegretario di Stato del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri, dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Ma...

Stamattina, alla presenza del Sottosegretario di Stato del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri, dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Marco Falcone, del Prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, del Sindaco della Città Metropolitana di Catania Salvo Pogliese, dell’Arcivescovo di Catania S.E. Mons Salvatore Gristina e dell'ing. Virginio Di Giambattista, già Gestore della Ferrovia Circumetnea in rappresentanza del MIMS, è stata inaugurata e aperta all’esercizio la stazione CIBALI della Metropolitana di Catania.

Il taglio del nastro e l’incontro con la stampa sono stati preceduti dalla prima corsa della metropolitana fermatasi presso la nuova stazione, con a bordo le Autorità.

Dalle ore 12:00 la stazione è aperta all’esercizio pubblico.

Contestualmente è stato comunicato che da oggi e fino a domenica 8 agosto, l’ingresso alla linea metropolitana da stazione CIBALI sarà gratuito.