CATANIA: INCENDIO IN APPARTAMENTO, 3 PERSONE TRATTE IN SALVO DAI VVFF - FOTO

AGGIORNAMENTOUn intero nucleo familiare è stato evacuato e 3 persone sono state tratte in salvo. Il palazzo di tre piani è attualmente inagibile+++FLASH+++Incendio in una abitazione a Catania, scoppia...

02 febbraio 2019 19:01
CATANIA: INCENDIO IN APPARTAMENTO, 3 PERSONE TRATTE IN SALVO DAI VVFF - FOTO -
News
AGGIORNAMENTO

Un intero nucleo familiare è stato evacuato e 3 persone sono state tratte in salvo. Il palazzo di tre piani è attualmente inagibile

+++FLASH+++

Incendio in una abitazione a Catania, scoppiato per cause ancora ignote, intorno alle ore 18.10 nella centralissima Via Giovanni di Prima.

 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania che sono giunti con 2 autobotti, un’autoscala e un carro aria.

All’interno del palazzo si trovano persone che non possono abbandonare l’immobile, già invaso dalle fiamme e dal fumo.

IN AGGIORNAMENTO

