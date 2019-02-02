CATANIA: INCENDIO IN APPARTAMENTO, 3 PERSONE TRATTE IN SALVO DAI VVFF - FOTO

AGGIORNAMENTOUn intero nucleo familiare è stato evacuato e 3 persone sono state tratte in salvo. Il palazzo di tre piani è attualmente inagibile+++FLASH+++Incendio in una abitazione a Catania, scoppia...

A cura di Redazione 02 febbraio 2019 19:01

