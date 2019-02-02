CATANIA: INCENDIO IN APPARTAMENTO, 3 PERSONE TRATTE IN SALVO DAI VVFF - FOTO
AGGIORNAMENTOUn intero nucleo familiare è stato evacuato e 3 persone sono state tratte in salvo. Il palazzo di tre piani è attualmente inagibile+++FLASH+++Incendio in una abitazione a Catania, scoppia...
AGGIORNAMENTO
Un intero nucleo familiare è stato evacuato e 3 persone sono state tratte in salvo. Il palazzo di tre piani è attualmente inagibile
+++FLASH+++
Incendio in una abitazione a Catania, scoppiato per cause ancora ignote, intorno alle ore 18.10 nella centralissima Via Giovanni di Prima.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania che sono giunti con 2 autobotti, un’autoscala e un carro aria.
All’interno del palazzo si trovano persone che non possono abbandonare l’immobile, già invaso dalle fiamme e dal fumo.
IN AGGIORNAMENTO