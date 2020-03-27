CATANIA: INSERISCE NELL'AUTOCERTIFICAZIONE "USCITO PER ANDARE A FARE IL PARCHEGGIATORE ABUSIVO"
Nel pomeriggio di ieri personale in forza alle Moto Volanti dell’UPGSP ha denunciato per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore un uomo, T.F. classe 1989, già noto agli Agenti operanti in quanto più volte sanzionato per lo stesso motivo e destinatario dell’avviso orale del Questore di Catania.
Il predetto soggetto, controllato nei pressi dell’ Ospedale “Garibaldi Centro” precisamente in via Asmara, dichiarava ai poliziotti attraverso l’autocertificazione che era uscito da casa proprio per fare il parcheggiatore abusivo al pronto soccorso del nosocomio e per tale motivo veniva altresì sanzionato per l’inosservanza delle misure urgenti emanate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.