CATANIA: LA CARITAS HA BISOGNO DI COPERTE PER AIUTARE I SENZATETTO
Con il repentino abbassamento delle temperature, la Caritas Diocesana corre ai ripari: vengono richieste, perciò, donazioni di coperte per aiutare i senzatetto che dormono per le strade di Catania. L’...
Con il repentino abbassamento delle temperature, la Caritas Diocesana corre ai ripari: vengono richieste, perciò, donazioni di coperte per aiutare i senzatetto che dormono per le strade di Catania. L’obiettivo è di tenere al caldo i meno fortunati, evitando tragedie legate al freddo che va intensificandosi di giorno in giorno.
L’annuncio sulla pagina Facebook:
“Una carezza ai meno fortunati: la Caritas Diocesana chiede donazioni di coperte per aiutare i tanti fratelli senza dimora che dormono in Città. Le coperte raccolte verranno distribuite dall’Unità di Strada della Caritas Diocesana, il servizio quotidiano di ronda serale formato da volontari che incontrano e ascoltano le persone senza dimora della Città, portando cibo, vestiti e beni di prima necessità. Le donazioni vanno consegnate all’Help Center della Stazione Centrale di Catania (angolo viale Africa) esclusivamente ai volontari della Caritas.
Orari: da lunedì al venerdì 8:30/12:00; sabato 8:30/11:00.
Lo scorso anno, grazie alla generosità dei catanesi, la Caritas ha distribuito più di 500 coperte.”