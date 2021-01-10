CATANIA: LA FESTA DI SANT'AGATA SARÀ SENZA PROCESSIONI

Il Comitato per la Festa di Sant'Agata, "vista l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia" e "alla luce delle attuali disposizioni delle competenti autorità e di quelle che a breve si prevedono", co...

Il Comitato per la Festa di Sant'Agata, "vista l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia" e "alla luce delle attuali disposizioni delle competenti autorità e di quelle che a breve si prevedono", comunicano che la Festa per la Santa Patrona di Catania "quest'anno non potrà svolgersi con le modalità consuete". Il Comitato anticipa che "saranno assicurati esclusivamente alcuni momenti religiosi, il cui calendario verrà presto comunicato".; L'arcivescovo metropolita Salvatore Gristina e il sindaco Salvo Pogliese in una nota congiunta affermano di "confidare sin da adesso nella collaborazione della cittadinanza ed in particolare dei devoti di Sant'Agata".

"Il nostro senso civico e la venerazione verso la Santa Patrona - aggiungono - si manifesteranno nel comportarci da cittadini responsabili e da devoti esemplari".