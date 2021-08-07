CATANIA: LA POLIZIA INTERVIENE PER UNA LITE IN FAMIGLIA E TROVA QUASI UN CHILO DI MARIJUANA:

Nella serata di ieri, personale delle Volanti è intervenuto in un’abitazione ubicata in zona Librino per una segnalazione di lite in famiglia e ha indagato in stato di libertà una persona resasi respo...

Nella serata di ieri, personale delle Volanti è intervenuto in un’abitazione ubicata in zona Librino per una segnalazione di lite in famiglia e ha indagato in stato di libertà una persona resasi responsabile dei reati di reati di resistenza e lesioni a PU e di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Appena giunti sul posto indicato nella telefonata, gli operatori hanno accertato che la lite, ormai sedata, era avvenuta tra due fratelli, uno dei quali era sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, anche per reati in materia di stupefacenti.

I poliziotti, che hanno percepito nell’appartamento un intenso odore di marijuana, si sono accorti che l’uomo stava tentando di disfarsi di una busta di plastica, adagiandola sul pianerottolo di casa e pertanto hanno proceduto al suo controllo.

All’interno dell’involucro hanno trovato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle droga ancora intrisi di sostanza stupefacente; quindi hanno perquisito l’abitazione e il sottotetto, da dove l’uomo ha dichiarato di aver poco prima prelevato la busta, rinvenendo così 950 grammi di marijuana che è stata immediatamente sequestrata.

Il soggetto, innervosito per il controllo, ha iniziato a inveire contro gli operatori, avvicinandosi a essi senza mascherina, allontanato ha reagito opponendo resistenza e causando a due operatori contusioni giudicate dai medici guaribili in 10 giorni.