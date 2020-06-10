CATANIA, LADRO SI NASCONDE NELLE FOGNE DI E RISCHIA L’IPOTERMIA

Ouuu opL'uomo è stato trovato con un principio di assideramento ed è stato soccorso dal personale del 118Il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania, è intervenuto ieri stasera al Villaggio...

Ouuu opL'uomo è stato trovato con un principio di assideramento ed è stato soccorso dal personale del 118

Il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania, è intervenuto ieri stasera al Villaggio Sant'Agata di Catania su richiesta dei carabinieri che stavano dando la caccia ad un ladro in fuga.

I militari dell'Arma durante l'inseguimento di un topo d'auto, si erano accorti che, durante la fuga, si era nascosto in una condotta fognaria in Via San Jacopo. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco, protetti dalle mute stagne, si solo calati nel sistema fognario, affiancati e protetti dagli stessi militari dell'Arma e sono riusciti ad individuare il fuggiasco, trovato con un principio di ipotermia, per consegnarlo prima alle cure del personale sanitario del Servizio 118 e poi ai carabinieri intervenuti.