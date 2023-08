CATANIA. LAVORO NERO E SPORCIZIA, MULTE A DUE LOCALI

“Buona Estate Sicura”, è il nome dell’operazione in corso da qualche tempo ed attuata dai Carabinieri di Catania. La particolare attività è finalizzata a vigilare sulla violazione delle norme che regolano la normale vita di cittadini e turisti che, in queste giornate estive, vedono la città ancora più popolata.

A riguardo, i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, supportati dai colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento ”Sicilia” e dai militari del N.A.S. e del N.I.L, sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio, volto a contrastare l’illegalità diffusa e il fenomeno del lavoro in “nero”.

Nel corso di tale attività, i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo di diverse attività commerciali, tra cui un risto-pub sito in piazza dell’Indirizzo, denunciando il titolare, un 48enne catanese, per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, contestandogli altresì l’impiego di 3 lavoratori in “nero” e la carenza di condizioni igienico sanitarie del locale adibito a deposito alimenti. All’uomo sono state elevate sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di circa 6.000,00 €.

I Carabinieri hanno poi deferito all’A.G., per i medesimi fatti, anche un marocchino di 47 anni, titolare di un locale sito in via Galermo, responsabile inoltre di aver impiegato un lavoratore in “nero”. Nei confronti dell’uomo sono state comminate sanzioni per un totale di circa 5.000,00 €.

Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno identificato 40 persone e controllato 20 veicoli, con l’elevazione di 5 sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., per un importo complessivo di circa 6.000,00 € (per mancata copertura assicurativa, mancata revisione e guida senza patente), e sottoposto a fermo amministrativo un veicolo. In tal modo sono stati colpiti, in particolare, quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica. Nel medesimo contesto, i militari hanno segnalato all’autorità amministrativa un 22enne slovacco, residente a Catania, trovato in possesso di circa 0,8 grammi di marijuana.