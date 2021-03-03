CATANIA, LE MANI DI COSA NOSTRA SULLE SCOMMESSE ONLINE 336 INDAGATI, 23 ARRESTI E 80 MILIONI DI BENI SEQUESTRATI

Una maxi operazione della GdF è in corso contro l’infiltrazione di Cosa nostra nelle scommesse illegali online. I militari, con il supporto dello Scico di Roma, stanno eseguendo un’ordinanza di custod...

Una maxi operazione della GdF è in corso contro l’infiltrazione di Cosa nostra nelle scommesse illegali online. I militari, con il supporto dello Scico di Roma, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 23 indagati in Sicilia, Emilia Romagna, Puglia, Germania, Polonia e Malta,

I reati ipotizzati dalla Dda sono esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata e autoriciclaggio con l’aggravante di avere favorito l’associazione mafiosa Santapaola-Ercolano. Nell’operazione ‘Doppio Gioco’ sono indagate 336 persone. Il Gip ha disposto il sequestro di beni e società per 80 mln di euro.

Alle ore 10, presso la sede del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania, si terrà una conferenza stampa, nel corso della quale saranno illustrati tutti i particolari dell’operazione.