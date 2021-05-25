CATANIA, MAXI OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA: SEQUESTRATI 365 KG DI SOSTANZA STUPEFACENTE E 13 ARRESTI

Un 'cartello della droga' costituito da due gruppi criminali, di cui facevano parte siciliani, colombiani e albanesi, è stato disarticolato dalla Guardia di finanza di Catania che ha eseguito un'ordin...

A cura di Redazione 25 maggio 2021 09:42

Condividi