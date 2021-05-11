CATANIA. MINACCIA I PASSANTI E ASSALE I CC INTERVENUTI SU RICHIESTA DI UN’ANZIANA

Stamani intorno alle ore 09:00 in via Gorizia un pluripregiudicato catanese di 36 anni infastidiva i passanti con minacce e grida precludendo loro il passaggio.Una pensionata, anch’ella vittima delle...

Stamani intorno alle ore 09:00 in via Gorizia un pluripregiudicato catanese di 36 anni infastidiva i passanti con minacce e grida precludendo loro il passaggio.

Una pensionata, anch’ella vittima delle “attenzioni” dello scalmanato, ha così chiesto aiuto al 112 consentendo l’intervento sul posto di un equipaggio del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale.

I militari hanno pertanto localizzato l’uomo nei pressi del civico 36 di via Gorizia che, vedendoli, gli si è scagliato contro. I militari lo hanno posto in sicurezza accertando tramite la centrale operativa che era già stato sottoposto in passato a T.S.O., facendo inoltre intervenire il personale medico del 118 nonché una pattuglia della Polizia Locale che ha avviato l’ennesima procedura sanitaria.