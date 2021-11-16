CATANIA: MOVIDA NEL CENTRO: CHIUSO ANCORA UNA VOLTA UN RISTORANTE

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, con il supporto di personale del Reparto Polizia Commerciale della Polizia Municipale, nell’ambito dei servizi predisposti per garantire il rispe...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, con il supporto di personale del Reparto Polizia Commerciale della Polizia Municipale, nell’ambito dei servizi predisposti per garantire il rispetto delle regole da parte di esercenti ed avventori in concomitanza con la maggiore affluenza di persone attratte dalla movida nel centro storico etneo, hanno svolto un servizio di controllo delle attività commerciali operanti nel settore della ristorazione.

Nello specifico, tra le altre, è stato sottoposto a verifica il ristorante “Sabor Latino”, sito in Piazza Carlo Alberto, più volte già sottoposto a chiusura temporanea.

Anche in quest’occasione, però, i militari hanno riscontrato l’assenza di autorizzazione da parte del titolare alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tipo “A” perché in mancanza di SCIA e della relativa abilitazione professionale, l’occupazione abusiva di suolo pubblico, nonché la presenza all’interno del locale di avventori sprovvisti di dispositivi di protezione individuale che conseguentemente, oltre alle previste sanzioni amministrative, hanno determinato l’ulteriore sospensione dell’attività per 5 giorni.