CATANIA, NEL BAGAGLIAIO 90 CHILI DI MOLLUSCHI E UNA FRUSTA IN NERVO DI BUE: NEI GUAI 45ENNE DI BELPASSO

Un randello di legno (lungo circa 50 centimetri) e una frusta in nervo di bue (della lunghezza di oltre 80 centimetri) sono stati trovati nel bagagliaio di un’auto che è stata fermata dai carabinieri in via Sant’Agostino a Catania.

A insospettire i militari, durante un servizio di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa, è stata la repentina inversione di marcia che il conducente dell’utilitaria avrebbe fatto subito dopo avere scorto la pattuglia. Un inutile tentativo di eludere il controllo a cui, dopo essere stato velocemente raggiunto, è stato sottoposto.

L’uomo, identificato in un 45enne residente a Belpasso (in provincia di Catania) e già noto alle forze dell’ordine, fin dall’inizio si sarebbe mostrato agitato e avrebbe risposto in modo evasivo alle domande sul motivo dell’improvvisa manovra di inversione di marcia.

Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato nascosti all’interno del bagagliaio il randello e la frusta. Inoltre, all’interno di uno zaino appoggiato sul sedile passeggero, è stato ritrovato un coltello a serramanico con una lama di circa otto centimetri.

Alla richiesta dei militari di fornire spiegazioni sulle armi e gli oggetti atti a offendere, il 40enne non ha saputo giustificarsi in alcun modo. Tutti gli oggetti, considerati armi improprie, sono stati sequestrati, mentre il 45enne è stato denunciato.