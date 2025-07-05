Catania, noleggiavano auto senza rispettare le norme anti-terrorismo: scattano 15 denunce

La Polizia di Stato ha eseguito, nei giorni scorsi, una vasta operazione di controllo in diverse attività di noleggio autovetture senza conducente, un settore particolarmente delicato per i diversi pr...

L’attenzione dei poliziotti del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” si è concentrata, in particolar modo, sulla verifica di tutti gli aspetti amministrativi legati allo svolgimento di tale attività, con particolare attenzione all’osservanza da parte degli esercenti delle prescrizioni previste dalla legge.

L’attività ispettiva si è svolta prevalentemente nel quartiere Nesima, con l’ausilio dei poliziotti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, e i controlli sono stati estesi anche in altre zone del capoluogo etneo, in un periodo in cui le richieste di auto a noleggio sono destinate ad aumentare per la considerevole presenza di turisti in città.

In diverse attività controllate, i poliziotti del Compartimento Polizia Stradale hanno rilevato irregolarità, in gran parte legate alla violazione della normativa nazionale per la prevenzione del terrorismo.

Nello specifico, è stato accertato che 15 esercenti non hanno adempiuto all’obbligo di legge dell’iscrizione al portale denominato “Cargos”. Infatti, gli esercenti di attività di noleggio di veicoli senza conducente sono tenuti a comunicare, contestualmente alla stipula del contratto di noleggio, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dalla persona che richiede il noleggio di un mezzo, con un congruo anticipo rispetto alla materiale consegna del veicolo.

In chiave di prevenzione del terrorismo, si ha l’obbligo di comunicare tutto ciò che vale ad identificare il veicolo, ossia targa, numero di telaio, eventuali intervenuti mutamenti nella proprietà e possibili contratti di subnoleggio.

Una volta appurata la violazione di questo requisito, i poliziotti del Compartimento Polizia Stradale hanno provveduto a denunciare all’Autorità Giudiziaria i 15 titolari delle attività, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Inoltre, durante le verifiche, che sono state estese ad un autolavaggio, sempre nel quartiere Nesima, i poliziotti hanno individuato in quest’ultima attività commerciale 3 lavoratori in nero. Per tale ragione è scattata la segnalazione all’Ispettorato del lavoro per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge e l’eventuale sospensione dell’attività dopo gli opportuni accertamenti. Altresì, al titolare sono state comminate diverse sanzioni per la violazione del Codice della Strada che vieta l’utilizzo di veicoli per noleggio quando non adibiti a tale utilizzo.