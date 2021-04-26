CATANIA, NUOVA ATTIVITÀ STROMBOLIANA SULL’ETNA
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 18.30 circa si registra una debole ripresa dell'attività stromboliana al CSE. Inoltre sempre al CSE, durante la giornata odierna sono stati registrati singoli episodi di esplosioni impulsive con moderata emissione di cenere, che si disperdeva rapidamente in
atmosfera.
Dal punto di vista sismico l'ampiezza media del tremore vulcanico mostra un trend in incremento, attestandosi attualmente su valori medio-bassi. La localizzazione della sorgente del tremore risulta posta in prossimità dell'area del Cratere di SE ad una quota di 2500 m al di sopra del livello del mare.
Per quanto riguarda l'attività infrasonica questa si mantiene su livelli medio-bassi, con eventi localizzati nell'area del Cratere di SE.
I dati di deformazione non mostrano variazioni significative