Catania – Omicidio in pieno giorno in corso Sicilia: ucciso un parcheggiatore abusivo

AGGIORNAMENTO È stato catturato il 37enne etiope che questa mattina aveva accoltellato, uccidendolo, un altro parcheggiatore abusivo nella zona di Corso Sicilia, a pochi passi da un supermercato.La vi...

AGGIORNAMENTO

È stato catturato il 37enne etiope che questa mattina aveva accoltellato, uccidendolo, un altro parcheggiatore abusivo nella zona di Corso Sicilia, a pochi passi da un supermercato.

La vittima, un 40enne italiano, era stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico universitario, dove però è deceduta poco dopo l’arrivo a causa delle gravi ferite riportate.

L’aggressore, già noto per la sua presenza in quell’area dove chiedeva denaro agli automobilisti in sosta, dopo il delitto si era dato alla fuga, ma è stato rintracciato e bloccato dalle forze dell’ordine al termine di serrate ricerche.

Sull’omicidio è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Catania, con le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Fabio Scavone.

Un efferato omicidio si è consumato in pieno centro a Catania, in corso Sicilia, sotto gli occhi increduli di residenti e passanti. La vittima è un uomo di circa 40 anni, che – secondo quanto emerso – avrebbe svolto l’attività di parcheggiatore abusivo.

Il delitto è avvenuto all’interno del parcheggio di un supermercato, dove il quarantenne è stato accoltellato mortalmente. L’aggressore, identificato in un uomo di origine straniera, si sarebbe scagliato contro di lui con un coltello per poi darsi immediatamente alla fuga. Sono attualmente in corso serrate ricerche da parte della Polizia per rintracciarlo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine e i sanitari del 118, che hanno trasportato la vittima in ambulanza al Policlinico di Catania. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica dei fatti e ricostruire il movente dell’omicidio.

Da una prima ipotesi, la lite culminata nel sangue sarebbe scoppiata per questioni legate all’attività di parcheggiatore abusivo. Non si esclude che alla base ci fosse anche un contrasto per banali motivi, come già avvenuto in altri episodi simili in città.

Il tragico episodio richiama alla memoria altri casi di cronaca avvenuti a Catania, come l’omicidio di Santo Re, aggredito e ucciso a Ognina dopo una lite che, secondo le indagini, era nata addirittura per dei contenitori di cibo.

Le indagini sono in pieno corso e il quartiere rimane scosso da un delitto avvenuto in pieno giorno, nel cuore della città.