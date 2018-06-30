CATANIA: OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA, 8 ARRESTI E SEQUESTRO DA 10 MILIONI

I finanzieri del comando provinciale di Catania, a conclusione di un’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica etnea e in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa...

I finanzieri del comando provinciale di Catania, a conclusione di un’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica etnea e in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del locale Tribunale, hanno eseguito 9 misure cautelari personali (8 custodie in carcere e una interdittiva) nei confronti di altrettanti soggetti costituenti un’associazione a delinquere finalizzata alla sistematica realizzazione di bancarotte fraudolente (patrimoniali e documentali) e reati tributari (emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute e di imposte).

Le Fiamme Gialle etnee stanno anche eseguendo un provvedimento disequestro preventivo di 10 milioni di euroe di due imprese attive nel settore del trasporto merci per conto terzi.

Il gruppo imprenditoriale coinvolto ha la disponibilità di stabilimenti e unità logistiche a Lodi, Roma, Palermo, Catanzaro e Catania.

I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10 nella Procura della Repubblica di Catania, alla presenza del procuratore, dott. Carmelo Zuccaro.