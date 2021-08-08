CATANIA: PAURA LA NOTTE SCORSA PER I PASSEGGERI DI UN BOEING 737: L'AEREO IN AVARIA RIESCE AD ATTERRARE

Tanta paura, la notte scorsa, a bordo di un Boeing 737 in arrivo all’aeroporto Fontanarossa di Catania. Un’avaria all’impianto elettrico del velivolo ha fatto scattare il piano di emergenza aerea.La s...

Tanta paura, la notte scorsa, a bordo di un Boeing 737 in arrivo all’aeroporto Fontanarossa di Catania. Un’avaria all’impianto elettrico del velivolo ha fatto scattare il piano di emergenza aerea.

La sala operativa dell’11esimo centro secondario di soccorso marittimo della Guardia costiera Etnea ha inviato la motovedetta Sar CP 888 e uomini specializzati nel soccorso marittimo nelle acque antistanti la pista di atterraggio dello scalo dell’aeroporto per l’eventuale ammaraggio del velivolo.

Attivate tutte le misure di prevenzione, allertati anche i mezzi dei vigili del fuoco e un rimorchiatore d’altura ormeggiati al porto di Catania.

Grazie alla linea diretta tra la torre di controllo dell’aeroporto e la sala operativa della Capitaneria di porto di Catania, è stato possibile monitorare l’aereo durante il volo, che nonostante l’avaria è riuscito a risolvere ad atterrare in sicurezza e senza problemi.