CATANIA, PESCATO UNO SQUALO DI OLTRE 3 METRI NEL MARE DI CATANIA

Uno squalo "mako" è stato pescato stamattina nel golfo di Catania con il cianciolo da un peschereccio della marineria ogninese. Una cattura avvenuta durante una normale battuta di pesca.Lo squalo pesa...

24 maggio 2020 09:41
Uno squalo "mako" è stato pescato stamattina nel golfo di Catania con il cianciolo da un peschereccio della marineria ogninese. Una cattura avvenuta durante una normale battuta di pesca.

Lo squalo pesa circa 600 chili ed è lungo oltre 3 metri.

Lo squalo "mako" è una specie presente nello Jonio e potenzialmente pericolosa anche per l'uomo.
https://www.youtube.com/watch?v=4e9QGBByGPY

I pescatori hanno subito segnalato la vicenda alle autorità competenti che hanno inviato nel porticciolo di Ognina un biologo che ha ispezionato l’animale

