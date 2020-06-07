CATANIA. PICCHIA LA COMPAGNA PER GELOSIA: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 38 anni, poiché ritenuto responsabile di atti persecutori e lesioni personali, reati commess...

Sollevata dalla presenza dei militari, intervenuti in via Nicola Porpora grazie alla richiesta d’aiuto espressa dalla donna al 112, e vedendo finalmente il compagno inerme, ha trovato il coraggio di denunciare l’uomo che negli ultimi tre mesi l’aveva obbligata a patire ogni sorta di vessazione.

Condotta replicata anche ieri sera quando, al culmine dell’ennesima lite, orchestrata dal convivente per dar sfogo alla gelosia che da tempo lo tormentava, l’ha aggredita colpendola con calci e pugni, costringendola così a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso del Policlinico di Catania che le hanno diagnosticato le seguenti lesioni: "percosse zona coscia gluteo e sacrococcigea" con una prognosi di 12 giorni s.c.

La donna ha lasciato, opportunamente, il domicilio di convivenza, mentre l’uomo è stato relegato agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’A.G.