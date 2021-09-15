CATANIA. PRELEVA SOLDI AL BANCOMAT DOPO FURTO DEL PORTAFOGLIO, DENUNCIATO
I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno indagato in stato di libertà per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito un pregiudicato cinquantunenne specializzato nella commissione di furti.
Il malvivente, lo scorso 3 settembre, con la scusa di chiedere un’informazione, si avvicinava al finestrino del lato passeggero dell’auto di un malcapitato automobilista e, con destrezza, gli sottraeva il portafogli che teneva poggiato sul sedile anteriore.
L’automobilista, tuttavia, sul momento non si accorgeva di nulla e riprendeva tranquillamente la marcia, finché, qualche ora dopo, veniva contattato dal proprio istituto bancario che gli segnalava un tentativo di prelievo ad uno sportello bancomat.
A quel punto, accortosi che il portafogli non era più nell’auto, comprendeva di essere stato derubato. Una volta presentata la denuncia, venivano avviate tempestive indagini da parte degli uomini del Commissariato al fine di individuare l’autore del furto. Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza della banca in cui era stato effettuato il prelievo, i poliziotti riuscivano a rintracciare il malvivente, già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti penali per reati della stessa specie.
Alla luce di quanto sopra, l’uomo veniva deferito all’A.G. per i reati di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito.