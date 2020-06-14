CATANIA. PUSHER CON LA SORPRESA NEGLI SLIP: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 23enne Michele SUTERA, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Nel corso di...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 23enne Michele SUTERA, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di un predisposto servizio antidroga i militari, acquisita una postazione che permetteva loro di visionare in via Bologna la zona teatro dello spaccio, proprio a due passi dal Tribunale.

Dopo aver visto alcuni giovani che accostatisi al SUTERA si erano immediatamente allontanati, i militari sono immediatamente intervenuti bloccando l’uomo, che in verità appariva più sorpreso che preoccupato, sottoponendolo a perquisizione.

La ricerca si è protratta più a lungo perché l’uomo, proprio a scanso di “problemi”, aveva nascosto all’interno dei suoi slip le 27 dosi di marijuana già confezionata per la vendita al minuto quindi, estesa la ricerca anche alla sua abitazione, i militari hanno rinvenuto un piccolo contenitore di plastica con ulteriori 5 grammi della stessa sostanza stupefacente.

L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima.