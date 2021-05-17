CATANIA.  PUSHER PIZZICATO MENTRE SI RECA AL “LAVORO”        

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato un catanese di 37 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.Appen...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato un catanese di 37 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Appena ha visto la gazzella transitare per questo viale Nitta ha affrettato il passo invertendo anche la direzione di “marcia” prefissata.

Gesto che non è sfuggito all’occhio attento dei due carabinieri che lo hanno immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di trovargli addosso 10 grammi di cocaina e 50 grammi di marijuana.

Le sostanze stupefacenti, entrambe suddivise in dosi pronte ad essere smerciate, sono state poste sotto sequestro.