CATANIA. RINVENUTO CADAVERE CHE GALLEGGIA IN MARE

FLASH

Rinvenuto un corpo senza vita galleggiante all'altezza del lido Bellatrix a Catania.

Al momento non si hanno altri particolari.

Non note al momento le generalità della vittima, secondo le primissime informazioni si tratterebbe di un uomo dell'apparente età di 50/60 anni.

Il corpo è stato recuperato dal Nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania, la salma è stata portato con un gommone in Capitaneria di Porto per essere messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'identificazione e gli accertamenti di competenza.

Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco , ambulanza e la Guardia Costiera

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO