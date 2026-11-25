CATANIA, RISCHI CLIMATICI E PREVENZIONE: AXA ITALIA PRESENTA LO STUDIO SUL FUTURO DELLA SICILIA

CATANIA, RISCHI CLIMATICI E PREVENZIONE: AXA ITALIA PRESENTA LO STUDIO SUL FUTURO DELLA SICILIA

Si è svolta oggi, martedì 24 novembre 2026, ad Aci Castello, l’ultima tappa del ciclo di incontri organizzato dal Gruppo assicurativo AXA Italia, dal titolo “Cambiamenti Climatici. Prevenire e mitigare il rischio – AXA incontra il territorio”.



L’iniziativa, con il patrocinio di ANIA, dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Catania, è stata aperta dai saluti istituzionali dell’onorevole Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, e di Daniele Bottino, assessore del Comune di Catania.



Al centro dell’appuntamento la presentazione di uno studio esclusivo realizzato da AXA Climate sulla rischiosità futura della Sicilia, con proiezioni al 2050.





Secondo lo studio, entro il 2050 in Sicilia le ondate di calore della durata di sette giorni con temperature di 40 gradi potrebbero verificarsi anche ogni anno.



Particolarmente esposta risulterebbe Catania, dove le temperature massime all’ombra potrebbero raggiungere i 46 gradi, con quasi otto giorni all’anno caratterizzati da temperature superiori ai 40 gradi.





Sul fronte delle inondazioni, nello scenario più estremo, alcune zone del centro di Catania potrebbero essere esposte a livelli d’acqua fino a 2,2 metri.



Tra le altre criticità emergono il crescente rischio di frane e lo stress idrico, il cui indicatore potrebbe passare dal 174% del periodo di riferimento al 214% entro il 2050, con importanti ripercussioni sulle attività produttive e sul settore agricolo.



Umberto Guidoni, Chief Insurance Officer di ANIA, ha dichiarato: «La protezione dalle catastrofi naturali è centrale per il Paese».



Guidoni ha evidenziato la fragilità idrogeologica del territorio italiano, il valore dell’obbligo assicurativo per le imprese e la necessità di aumentare le coperture, attualmente sottoscritte soltanto dal 17% delle aziende.



Letizia D’Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer del Gruppo AXA Italia, ha dichiarato: «La nostra scelta ha un significato preciso: la Sicilia è un territorio straordinario, dove una bellezza unica convive con importanti fragilità».



La dirigente ha ricordato il percorso avviato tre anni fa, ribadendo l’impegno del Gruppo nell’aiutare famiglie, imprese e comunità a conoscere i rischi, ridurre le vulnerabilità e proteggersi preventivamente. La prevenzione avrà un ruolo centrale anche nel nuovo Piano Strategico 2027-2029.





All’incontro hanno partecipato anche:



* Andrea De Bertoldi, deputato della Repubblica Italiana e componente della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati;



* Giuseppe Marco Corsaro, sindaco di Misterbianco e presidente della Commissione nazionale ANCI per il Mezzogiorno e la Coesione territoriale;



* Massimiliano Giammusso, sindaco di Gravina di Catania, presidente dell’Ente Parco dell’Etna e vicepresidente regionale ANCI;



* Attilio Lombardo, presidente della Sezione Bancaria e Assicurativa di Confindustria Catania.



Al confronto hanno preso parte anche Filippo Emanuelli, amministratore delegato di Belfor Italia, Sebastiano Gangemi, direttore generale del Grand Hotel Baia Verde di Catania, e Riccardo Gili, responsabile Fiduciari, Pronta Liquidazione, Innovazione, Antifrode ed Esteri di AXA Italia.





Nel corso dell’iniziativa è stata presentata anche Altitude, la piattaforma sviluppata da AXA per consentire ad aziende e investitori di individuare i siti maggiormente esposti ai rischi climatici e quantificarne il potenziale impatto economico.



Con la tappa catanese si conclude un percorso che ha coinvolto otto regioni italiane, quasi 750 partecipanti e permesso di formare quasi 220 agenti AXA, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e la collaborazione tra istituzioni e imprese.