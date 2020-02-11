CATANIA: RITROVATO CADAVERE SULLA SCOGLIERA DI UNA DONNA SCOMPARSA GIORNI FA DA BELPASSO

Il cadavere di una donna di 61 anni è stato ritrovato sulla scogliera di Catania, alle spalle del centro fieristico Le Ciminiere.Come riporta il sito lasiciliaweb il corpo era in avanzato stato di dec...

Il cadavere di una donna di 61 anni è stato ritrovato sulla scogliera di Catania, alle spalle del centro fieristico Le Ciminiere.

Come riporta il sito lasiciliaweb il corpo era in avanzato stato di decomposizione e si trovava da giorni sul luogo del ritrovamento.

Non sono chiare le cause della morte, ma al momento sembra probabile che si tratti di un suicidio.

La donna era scomparsa da Belpasso lo scorso 29 gennaio e nessuno aveva avuto più sue notizie fino ad oggi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania del nucleo sommozzatori per il recupero della salma, personale del 118 e il medico legale.

