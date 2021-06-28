CATANIA, RUBA UN TELEFONO FINGENDO DI AVER BISOGNO DI FARE UNA CHIAMATA

Agenti del Commissariato Centrale hanno indagato in stato di libertà diverse persone, alla fine di diverse operazioni di contrasto alla criminalità diffusa.Una persona di 26 anni è stata deferita all'...

Una persona di 26 anni è stata deferita all'A.G. per furto con destrezza di un telefono cellulare avvenuto in Via C.Colombo: con la scusa di dover effettuare una chiamata urgente, l’uomo ha chiesto alla vittima di prestargli lo smartphone e, subito dopo si è dileguato per le vie limitrofe impossessandosene.

Sulla base delle dettagliate descrizioni fornite dal denunciante agli agenti del Commissariato Centrale, il pluripregiudicato è stato individuato quale autore del furto e, grazie all’individuazione fotografica, è stato riconosciuto senza dubbio dalla vittima.

Un 43enne, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per furto aggravato di un telefono cellulare sottratto all'interno di un esercizio commerciale in Corso delle Province.

Il delitto è stato commesso in danno di una dipendente dello stesso negozio e, grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza, il denunciato è stato visto appropriarsi dello smartphone poggiato sul bancone della cassa.

Gli agenti hanno riconosciuto il responsabile del furto in quanto, negli ultimi mesi, lo stesso era stato arrestato in flagranza e diverse volte e deferito all'A.G. per analoghi reati commessi ai danni di titolari e dipendenti di attività commerciali ricadenti nel centro storico.