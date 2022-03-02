95047

CATANIA. RUBANO I FANALI POSTERIORI DI UNA SMART IN PIENO GIORNO, TRE ARRESTI

Nella mattinata di sabato, personale delle Volanti veniva inviato in piazza Trento, a seguito della segnalazione, giunta sulla linea di emergenza, di furto in atto di parti di auto. Giunti sul posto t...

02 marzo 2022 16:55
News
Nella mattinata di sabato, personale delle Volanti veniva inviato in piazza Trento, a seguito della segnalazione, giunta sulla linea di emergenza, di furto in atto di parti di auto. Giunti sul posto tempestivamente, i poliziotti apprendevano da alcuni astanti che poco prima tre soggetti, due uomini e una donna, di cui fornivano dettagliate descrizioni, avevano asportato i fanali posteriori di una Smart ivi parcheggiata per poi allontanarsi precipitosamente a piedi su via Oberdan in direzione via Umberto.
Tutte le informazioni venivano veicolate via radio agli altri equipaggi impegnati nell’attività di controllo del territorio che riuscivano a individuare e bloccare i tre rei a poche centinaia di metri di distanza.
I due uomini erano entrambi pluripregiudicati anche per reati con il patrimonio; nello specifico, uno di essi era evaso dagli arresti domiciliari, mentre l’altro risultava sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora.
Sottoposti a perquisizione personale, i tre venivano trovati in possesso di 4 fanali posteriori asportati da autovetture modello Smart e un’autoradio con display touch screen, nonché un cacciavite, un coltello a serramanico e due coltelli multifunzione.
Alla luce di quanto appurato venivano, quindi, arrestati per il reato di furto aggravato in concorso e denunciati per il reato di porti di armi ed oggetti atti ad offendere. Altresì, l’arrestato domiciliare veniva tratto in arresto anche per il reato di evasione.

