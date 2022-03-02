CATANIA. RUBANO I FANALI POSTERIORI DI UNA SMART IN PIENO GIORNO, TRE ARRESTI

Nella mattinata di sabato, personale delle Volanti veniva inviato in piazza Trento, a seguito della segnalazione, giunta sulla linea di emergenza, di furto in atto di parti di auto. Giunti sul posto t...

Nella mattinata di sabato, personale delle Volanti veniva inviato in piazza Trento, a seguito della segnalazione, giunta sulla linea di emergenza, di furto in atto di parti di auto. Giunti sul posto tempestivamente, i poliziotti apprendevano da alcuni astanti che poco prima tre soggetti, due uomini e una donna, di cui fornivano dettagliate descrizioni, avevano asportato i fanali posteriori di una Smart ivi parcheggiata per poi allontanarsi precipitosamente a piedi su via Oberdan in direzione via Umberto.

Tutte le informazioni venivano veicolate via radio agli altri equipaggi impegnati nell’attività di controllo del territorio che riuscivano a individuare e bloccare i tre rei a poche centinaia di metri di distanza.

I due uomini erano entrambi pluripregiudicati anche per reati con il patrimonio; nello specifico, uno di essi era evaso dagli arresti domiciliari, mentre l’altro risultava sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora.

Sottoposti a perquisizione personale, i tre venivano trovati in possesso di 4 fanali posteriori asportati da autovetture modello Smart e un’autoradio con display touch screen, nonché un cacciavite, un coltello a serramanico e due coltelli multifunzione.

Alla luce di quanto appurato venivano, quindi, arrestati per il reato di furto aggravato in concorso e denunciati per il reato di porti di armi ed oggetti atti ad offendere. Altresì, l’arrestato domiciliare veniva tratto in arresto anche per il reato di evasione.