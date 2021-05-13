CATANIA, RUBANO UNA POSTEPAY (CON IL PIN) E LA PROSCIUGANO IL CONTO: INDAGATE DUE DONNE

Personale del Commissariato di Polizia di Nesima, diretto dal Vice Questore dott. Antonio Messina, ha indagato due donne per il reato di furto in concorso.Le indagate, ospiti di una Casa Protetta citt...

Personale del Commissariato di Polizia di Nesima, diretto dal Vice Questore dott. Antonio Messina, ha indagato due donne per il reato di furto in concorso.

Le indagate, ospiti di una Casa Protetta cittadina, hanno approfittato della distrazione di un’altra ospite della stessa struttura per sottrarle dalla borsa, dopo essersi intrufolate nella sua stanza, una PostePay. Compiuto il furto le giovani si recavano immediatamente presso uno sportello Postamat per utilizzare la Postepay, poiché insieme ad essa era custodito anche il pin, quindi, in presenza del figlio minore di una delle due, prelevavano tutto il denaro contante a disposizione della vittima.

Gli uomini del Commissariato Nesima, avuta notizia dell’evento, hanno iniziato l’attività di indagine, e dopo aver acquisito le registrazioni dell’Ufficio Postale che mostravano le due indagate mentre effettuavano l’illecito prelievo, hanno identificato con certezza le predette. Nell’occasione le stesse venivano immortalate mentre, fra di loro, si scambiavano il “5” battendo il palmo delle mani in segno di vittoria ed approvazione.