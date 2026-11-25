CATANIA, RUBAVANO ENERGIA ELETTRICA: QUATTRO DENUNCE E DANNI PER OLTRE 12MILA EURO

Controlli straordinari dei Carabinieri nel centro storico di Catania, con il supporto dei tecnici di E-Distribuzione. Scoperti quattro allacci abusivi alla rete elettrica, con un danno complessivo di 12.818 euro. Denunciati tre donne e un uomo.

I servizi straordinari, disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, mirati al rafforzamento della sicurezza nel centro storico e al contrasto di ogni forma di illegalità diffusa, hanno impegnato in mattinata i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante.

In collaborazione con personale tecnico di E-Distribuzione, hanno eseguito un’attività finalizzata a prevenire e reprimere i fenomeni di illegalità, con particolare attenzione ai furti di energia elettrica, in via Oriente, via Fortino Vecchio, via Bambino e via dei Gesuiti.

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno denunciato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, una 46enne catanese, ritenuta responsabile di “furto aggravato di energia elettrica”.

Gli accertamenti, eseguiti con il supporto del personale specializzato Enel, hanno consentito di rilevare un allaccio abusivo nell’abitazione della donna. Il danno economico arrecato al gestore della rete è stato quantificato in 3.794 euro.

Anche per una 55enne catanese è scattata la denuncia penale per un allaccio abusivo, con un danno quantificato in 226 euro.

Analoga manomissione è stata accertata a casa di un 69enne, anch’egli denunciato, con un danno economico all’Enel pari a 5.535 euro.

Denunciata pure una 50enne catanese per un allaccio abusivo alla rete elettrica. Al termine del ricalcolo dei consumi sottratti, il danno economico è stato quantificato in 3.263 euro, in danno della società erogatrice del servizio.

L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo predisposto dall’Arma dei Carabinieri per contrastare il fenomeno dei furti di energia elettrica, una forma di illegalità che, oltre a determinare rilevanti perdite economiche, pregiudica la sicurezza degli impianti e può esporre residenti e passanti a gravi rischi derivanti da collegamenti realizzati in modo artigianale e privi delle necessarie misure di sicurezza.