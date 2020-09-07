CATANIA, SANZIONATI ALTRI PARCHEGGIATORI ABUSIVI IN CITTÀ

Non si ferma l’incessante e serrata azione di contrasto al molesto fenomeno dei parcheggiatori abusivi voluta dal Questore Mario Della Cioppa.L’efficacia di tale ’azione continua a dare i suoi risulta...

Non si ferma l’incessante e serrata azione di contrasto al molesto fenomeno dei parcheggiatori abusivi voluta dal Questore Mario Della Cioppa.

L’efficacia di tale ’azione continua a dare i suoi risultati; nel corso dell’ultima settimana i poliziotti hanno sanzionato ben 24 persone sorprese ad esercitare l’attività di guardiamacchine nelle vie del centro storico, nei litorali della Playa e di Ognina dove maggiormente, ancora in questo periodo, si concentrano i flussi di bagnanti e di turisti che vengono a visitare la città etnea.

Ai taglieggiatori, inoltre, sono state sequestrate le somme ottenute dall’illecita attività e gli stessi sono stati avvisati che il perdurare di tale condotta comporterà l’inasprimento dei provvedimenti. Con l’attività svolta dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi arrivano complessivamente a quota 4 i posteggiatori abusivi colpiti dal D.A.C.UR. (Divieto di accesso in Aree del Centro Urbano) emesso dal Questore Mario Della Cioppa; l’ultimo destinatario del provvedimento è un uomo che esercitiva l’attività di guardiamacchine nell’aerea demaniale dell’aeroporto e che per 12 mesi non potrà più accedere all’aeroposcalo, alla via S.Maria Goretti alla via Fontanarossa e a tutte le aree di parcheggio di pertinenza dell’area aeroportuale.

Ricordiamo che con questo decreto, il Questore vieta al posteggiatore abusivo di fare nuovo accesso a quelle aree del centro urbano nelle quali è stato sorpreso a esercitare l’attività illecita, con l’avviso che ove contravvenisse al divieto, incorrerebbe in un reato che prevede la pena dell’arresto da sei mesi a un anno.

All’ultimo D.A.C.UR. emesso si aggiungono anche 24 denunce fatte nei confronti di altrettanti parcheggiatori abusivi sopresi dai poliziotti, nel corso di questa ultima settimana, ad esercitare imperterriti la loro attività illecita. Tra questi vi è anche il caso di D.N.R. classe 1961 sorpreso da un equipaggio del Commissariato Centrale in piazza Carlo Alberto, il quale oltre a guadagnare indebitamente a spese degli automobilisti grava a carico della collettività in quanto percettore del reddito di cittadinanza. L’uomo è stato quindi denunciato per essere recidivo nella sua attività di parcheggiatore abusivo e per truffa ai danni dello Stato. Inoltre, proprio nella giornata di ieri, personale delle Volanti ha denunciato B.R. classe 1963, per non aver ottemperato al D.A.C.UR. del Questore e nei confronti del quale sono previsti ulteriori provvedimenti; sono stati inoltre notificati 2 ordini di allontanamento ad altrettanti soggetti dal luogo dove svolgevano la loro illecita attività.

Non è solo attraverso il servizio di controllo del territorio che i poliziotti riescono a tenere testa a questo fenomeno illecito, ma è anche grazie alle segnalazioni dei cittadini che utilizzando l’applicazione “Youpol” diventano una risorsa importante per la legalità. Ed è proprio la particolare attenzione prestata alla voce dei cittadini ,manifestata anche a mezzo stampa, che ha indotto il Questore Mario Della Cioppa, a disporre,nella giornata di ieri, un servizio dedicato al contrasto di un possibile ritorno dei parcheggiatori abusivi sul litorale Plaja; il personale operante che ha effettuato i servizi di osservazione e controllo non ha riscontrato la presenza di alcun posteggiatore e ha contestualmente elevato diverse infrazioni al codice della strada tra cui diversi fermi per mancanza di casco protettivo.