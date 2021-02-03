CATANIA. SEQUESTRATE ARMI DA GUERRA A DISPOSIZIONE DEI “CLAN” TRA QUESTE ANCHE UNA BOMBA A MANO

Alla luce degli ultimi fatti di sangue, che hanno dimostrato come gli equilibri tra i clan mafiosi catanesi siano spesso alquanto precari, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno intens...

A cura di Redazione 03 febbraio 2021 11:08

Condividi