CATANIA: SEQUESTRATE MAGLIE, SCIARPE E BANDIERE CONTRAFFATTE PROPRIETARI DI DUE NEGOZI DENUNCIATI PER RICETTAZIONE

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania ha sequestrato, nel corso dell’ultimo fine settimana, oltre 80 articoli contraffatti associati all’evento calcistico “EURO 2020” posti in vendita presso due negozi di Catania. che mettevano in vetrina maglie ed altri articoli sportivi realizzati con colori e loghi della Nazionale Italiana di calcio contraffatti.

Il primo intervento è stato effettuato nella zona di via Plebiscito dove sono state rinvenute, oltre alle bandiere e sciarpe, alcune magliette della nazionale italiana recanti i nomi dei calciatori protagonisti di euro 2020, con il logo contraffatto.

Per attirare l’attenzione di un pubblico più vasto i prodotti erano “pubblicizzati” su internet.

Il secondo intervento è stato espletato nei pressi di via Galermo dove oltre numerosi articoli del calcio Catania, sono stati sequestrati più di 50 bandane della nazionale di calcio italiana anch’esse contraffatte.

L’operazione delle fiamme gialle si è conclusa con il sequestro di 14 maglie, 5 sciarpe, oltre 50 bandane, 9 bandiere della nazionale di calcio italiana e di oltre 100 articoli del Calcio Catania privi di logo o con logo contraffatto.

Deferiti alla Procura della Repubblica di Catania due catanesi per i reati di contraffazione e ricettazione.