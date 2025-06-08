Catania, sequestrati 80 kg di pesce pericoloso: chiuso ristorante e sanzioni per oltre 10mila euro

La Polizia di Stato, venerdì mattina, ha coordinato un’ulteriore attività di controllo al fine di verificare le autorizzazioni previste per la vendita degli alimenti e la tracciabilità dei prodotti al...

Gli accertamenti sono stati coordinati dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Divisione Anticrimine della Questura di Catania e hanno visto impegnati il personale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro e del Corpo Forestale della Regione Siciliana, i medici del Dipartimento di prevenzione – Servizio Igiene pubblica e Spresal, del Dipartimento di prevenzione veterinaria – Servizio di Sanità pubblica Veterinaria dell’Asp di Catania, unitamente agli agenti del settore “Annona” della Polizia Locale

Il controllo ha avuto come primo obiettivo sei venditori ambulanti di prodotti alimentari nella zona di Viale M. Rapisardi e Piazza 2 Giugno. Tutti i venditori controllati sono stati sanzionati dalla Polizia Locale annonaria per occupazione abusiva di suolo pubblico, mancanza delle autorizzazioni amministrative e dei requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari, con sanzioni complessive di circa 21 mila euro.

Anche il Corpo Forestale ha riscontrato numerose irregolarità, comminando sanzioni amministrative di un importo totale di 6000 euro. In particolare, è stata accertata l’assenza della documentazione relativa alla tracciabilità di prodotti ittici e ortofrutticoli, con conseguente sequestro di 80 kg di pesce, immediatamente distrutto poiché pericoloso per la salute umana, e di 300 kg di frutta mista, che dopo le necessarie verifiche è stata donata alla Caritas,

Il controllo è proseguito poi in un ristorante di cucina biologica nella zona di via del Bosco, ove la task force ha accertato numerose irregolarità e contestato varie sanzioni. In particolare, i tecnici del Servizio Veterinario e Igiene pubblica dell’Asp hanno applicato una sanzione di 1000 euro e adottato un provvedimento di chiusura immediata dell’attività per le carenze igienico-sanitarie e strutturali rilevate fino al ripristino delle stesse, mentre la Polizia Locale annonaria ha sanzionato il titolare per 1032 euro per violazione della normativa urbanistica e di sorvegliabilità.

L’Ispettorato territoriale del Lavoro ha, inoltre, constatato la presenza di due lavoratori in nero, comminando una sanzione di euro 4000 euro, e ha sospeso l’attività imprenditoriale applicando un’ulteriore multa di 2500 euro.

Saranno, inoltre, effettuati ulteriori accertamenti sulla documentazione che dovrà essere esibita al Corpo Forestale e al Servizio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di verificare ulteriori eventuali irregolarità.

8 Giugno 2025