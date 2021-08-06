CATANIA: SEQUESTRO RECORD: 1600 GRAMMI DI COCAINA DETENUTI DA UN TRAFFICANTE APPENA SCARCERATO

La Polizia di Stato ha tratto in arresto il pluripregiudicato catanese D.V. di 29 anni perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.Nella tarda mattinata del 3 ag...

La Polizia di Stato ha tratto in arresto il pluripregiudicato catanese D.V. di 29 anni perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Nella tarda mattinata del 3 agosto i “Falchi” della Squadra Mobile stavano effettuando un servizio di monitoraggio nel rione di San Cristoforo quando la loro attenzione è stata attirata da un movimento sospetto in via Colomba. Il proprietario di casa infatti dopo essere uscito dalla propria abitazione e aver percorso qualche metro, alla vista della moto degli operatori, è tornato sui suoi passi frettolosamente. Gli uomini della Squadra Mobile, sapendo che l’edificio in questione è tristemente noto per l’attività di spaccio di droghe pesanti, hanno deciso di bloccarlo e procedere al controllo.

Immediatamente si è capito, vista l’immotivata agitazione del soggetto, di avere fatto centro.

L’appartamento infatti era in uso ad un ventinovenne pluripregiudicato, coinvolto nel blitz “Colomba” che aveva disarticolato il fortino dello spaccio sito nell’omonima via.

L’uomo condannato ad oltre 7 anni di carcere era stato da pochi mesi scarcerato.

La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire all’interno della stanza in uso al pregiudicato uno zaino ove era occultato un “panetto” di oltre un kilo di cocaina pura unitamente ad altre confezioni confezionate in sottovuoto per un peso complessivo di più di 1600 grammi complessivi nonché svariato materiale per pesare la droga.

La sostanza stupefacente avrebbe fruttato decine se non centinaia di migliaia di euro.

D.V. è stato quindi tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della udienza di convalida dinnanzi al G.I.P.