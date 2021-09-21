CATANIA, SI AGGIRA SOSPETTO FRA LE AUTO NEL PARCHEGGIO DI UN CENTRO COMMERCIALE: ARRESTATO 20ENNE DOPO PERICOLOSO INSEGUIMENTO

Nel pomeriggio di ieri agenti delle Volanti hanno arrestato, dopo un lungo e pericoloso inseguimento in auto, un giovane pregiudicato di 20 anni il quale si è reso responsabile dei reati di resistenza...

L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta dal personale addetto alla vigilanza privata presso il centro commerciale “Porte di Catania”, con la quale veniva richiesto l’intervento della Polizia perché nel parcheggio sotterraneo era stata notata un’autovettura che si aggirava in modo sospetto tra i veicoli in sosta.

Le Volanti sono giunte sul posto immediatamente e hanno subito intercettato l’autovettura segnalata mentre si trovava ancora nel predetto parcheggio; gli agenti hanno intimato al conducente della vettura di fermarsi, tuttavia quest’ultimo, anziché ottemperare, è fuggito precipitosamente, accelerando pericolosamente tra i veicoli in sosta, per poi dirigersi verso il quartiere “Pigno”.

Durante la fuga, protrattasi per alcuni minuti, il reo ha urtato, danneggiandoli, diversi veicoli parcheggiati nonché due autovetture di servizio.

Dopo un pericoloso inseguimento ad alta velocità, i poliziotti hanno bloccato la macchina, poi risultata rubata, e il soggetto che era alla guida: un ventenne con numerosi precedenti di polizia.

Due poliziotti hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche per le contusioni riportate.

L’uomo è stato arrestato per resistenza a PU e indagato in stato di libertà per la ricettazione del veicolo e per il porto dei numerosi arnesi atti allo scasso rinvenuti e sequestrati all’interno del veicolo (una pinza tronchese, un giravite, un seghetto elettrico).

Su disposizione del PM di turno, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.