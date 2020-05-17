CATANIA: SI PRESENTA IN COMMISSARIATO: “NON TOLLERO PIÙ MIA MOGLIE, ARRESTATEMI”

Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’attività di contrasto alla criminalità diffusa in viale Grimaldi n. 10, personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. “Librino” ha accertato numer...

Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’attività di contrasto alla criminalità diffusa in viale Grimaldi n. 10, personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. “Librino” ha accertato numerosi reati e indagato numerosi soggetti a vario titolo e, nella circostanza, G.C. classe 1980 pregiudicato, operatore ecologico catanese è stato indagato, assieme alla moglie S.L. classe 1984, per i reati di invasione edifici e terreni pubblici, furto di energia elettrica, abuso edilizio e gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi e non.

In particolare, detti individui hanno costruito abusivamente sulla pubblica via, senza alcuna concessione edilizia, una casa con rifiniture di lusso distribuita su più livelli.

Inoltre, essendo detto immobile di fatto quasi ultimato, i predetti soggetti non sono stati in grado di fornire alcuna documentazione sul regolare smaltimento dei rifiuti derivanti dai suindicati lavori edili.

Alla luce di quanto accertato e considerati anche i pericoli derivanti dal “cantiere edile” illegale messo in opera, anche con rischio di caduta dell’alto di mattoni, si è proceduto al sequestro penale preventivo apponendo i sigilli all’intera struttura, ciò anche al fine di non consentire a detti malfattori di trasferirsi in detta abitazione.

Sempre nei giorni scorsi R.N., cl. 1977 pluripregiudicato anche per reati legati alla criminalità organizzata, in atto sottoposto alla misura della libertà vigilata con obbligo di soggiorno, senza autorizzazione alcuna si è presentato al Commissariato di P.S. “Librino” alla guida di una autovettura ed è entrato senza fermarsi allo Stop/Alt Polizia, posto all’interno di detto Ufficio.

Immediatamente identificato, lo stesso ha riferito ai poliziotti di essere giunto in detta struttura al fine di essere arrestato è ciò in quanto non voleva più permanere in casa con la moglie che non tollerava da tempo.

Al fine di farsi arrestare, lo stesso ha riferito che l’autovettura a bordo della quale si trovava risultava già sequestrata amministrativamente con divieto di circolazione e, nell’occorso, riferiva di essere privo di patente e assicurazione.

Immediati controlli consentivano di accertare la veridicità di quanto asserito da R.N. ma, in assenza dei presupposti per l’arresto, l’uomo veniva segnalato all’autorità competente.

In tale circostanza, lo stesso veniva sanzionato per guida senza patente e mancanza di copertura assicurativa del veicolo e, ancora, per aver utilizzato detta autovettura già sottoposta a sequestro amministrativo, il tutto per un importo di sanzioni pecuniarie pari a € 6.020,00.

Mentre l’uomo si trovava all’ interno dei locali del Commissariato di P.S. , giungeva sul posto la di lui convivente che, innanzi ai poliziotti, inveiva contro R.N. per essersi rivolto alla Polizia, creando, in tal modo, un danno all’intero nucleo familiare in conseguenza alle sanzioni e al sequestro dell’autovettura in argomento. Successivamente l’uomo, non avendo altro luogo dove andare decideva di rientrare presso l’abitazione familiare.