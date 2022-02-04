CATANIA, TRASPORTAVA 11 CHILI DI DROGA E... PRENDEVA IL REDDITO DI CITTADINANZA

Militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno sequestrato 11 chilogrammi di droga, tra marijuana e hashish ad alto potenziale stupefacente.Fiamme gialle del Nucleo di poli...

Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico finanziaria e della compagnia Pronto impiego, dopo un controllo al casello autostradale di San Gregorio dell'autostrada Messina-Catania, hanno anche arrestato l'uomo che la trasportava sull'auto che guidava: un disoccupato di 53 anni, poi risultato percettore del reddito di cittadinanza.

E' stato avviato l'iter per ottenere la revoca del sussidio. Il suo arresto, per traffico e spaccio di sostanza stupefacente, è stato convalidato dal Gip, che ha accolto la richiesta della Procura di Catania.