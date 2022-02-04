95047

CATANIA, TRASPORTAVA 11 CHILI DI DROGA E... PRENDEVA IL REDDITO DI CITTADINANZA

Militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno sequestrato 11 chilogrammi di droga, tra marijuana e hashish ad alto potenziale stupefacente.Fiamme gialle del Nucleo di poli...

04 febbraio 2022 08:08
Militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno sequestrato 11 chilogrammi di droga, tra marijuana e hashish ad alto potenziale stupefacente.

Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico finanziaria e della compagnia Pronto impiego, dopo un controllo al casello autostradale di San Gregorio dell'autostrada Messina-Catania, hanno anche arrestato l'uomo che la trasportava sull'auto che guidava: un disoccupato di 53 anni, poi risultato percettore del reddito di cittadinanza.

E' stato avviato l'iter per ottenere la revoca del sussidio. Il suo arresto, per traffico e spaccio di sostanza stupefacente, è stato convalidato dal Gip, che ha accolto la richiesta della Procura di Catania.

