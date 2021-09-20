CATANIA: VA A RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER UN FAMILIARE MA VIENE ARRESTATO, AVEVA IL DOCUMENTO FALSO
La Polizia di Stato ha arrestato un 38enne cittadino algerino per possesso di documento di identificazione falso nonché per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Ieri, agenti dell’ufficio Immigrazione della Questura Etnea hanno proceduto all’arresto in flagranza del predetto cittadino algerino, il quale si è presentato presso gli uffici per chiedere, mediante apposito Kit postale, il rilascio della Carta di Soggiorno per familiare cittadino U.E. in quanto coniugato con cittadina italiana.
Nella circostanza, gli operatori evidenziavano dubbi sull’autenticità del passaporto esibito ai fini del riconoscimento personale e, quindi, il documento veniva sottoposto ad accertamenti tecnici più approfonditi esperiti presso il locale Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica.
Il sospetto degli investigatori risultava essere esatto, in quanto, dagli accertamenti eseguiti emergeva l’alterazione del passaporto.
Dal riscontro dattiloscopico si accertava, inoltre, che l’uomo era stato fotosegnalato in passato, all’atto del primo ingresso in Italia avvenuto nel 2008, con generalità diverse da quelle riportate sul passaporto esibito e dichiarate.
Pertanto, l’arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente veniva posto agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida davanti al G.I.P.
Si tratta dell'undicesimo caso, scoperto dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione, nel volgere di pochi mesi.