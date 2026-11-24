CATANIA, VENDE ALCOLICI A RAGAZZI UNDER 16: TITOLARE DI UN LOCALE DENUNCIATO

Controlli congiunti della Polizia Locale e della Polizia di Stato in un esercizio commerciale di via Auteri, nel centro storico di Catania. Accertata una violazione già reiterata, il titolare è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria. I controlli prosegu

Un’attività commerciale del centro storico è finita nel mirino dei controlli congiunti della Polizia Locale e della Polizia di Stato nell’ambito delle attività di contrasto alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori. L’operazione, condotta dal Reparto Polizia Commerciale della Polizia Locale di Catania insieme agli agenti della Polizia di Stato, ha portato alla contestazione di una violazione già reiterata e alla segnalazione del titolare all’Autorità Giudiziaria.

L’intervento si inserisce nel quadro degli indirizzi impartiti dal Sindaco Enrico Trantino e dall’Assessore alla Polizia Municipale Orazio Grasso ed è il risultato di una lunga attività di osservazione e monitoraggio svolta dal personale specializzato del Reparto Polizia Commerciale, coordinato dal Commissario Responsabile di Elevata Qualificazione Filippo Sicali e il sovrintendimento del Comandante Diego Peruga.

L’attenzione degli operatori era concentrata da tempo su alcune attività del centro storico caratterizzate da una significativa presenza di giovani frequentatori. Gli agenti della Polizia Commerciale, operando in abiti civili e con modalità investigative di osservazione e controllo, hanno documentato all’interno di un esercizio commerciale di via Auteri la vendita di bevande alcoliche a ragazzi di età inferiore ai sedici anni.

L’intervento immediato ha consentito di identificare le persone coinvolte e di avviare gli accertamenti previsti dalla normativa.

Le attività sono state supportate dalla Polizia di Stato, intervenuta per le procedure di identificazione e verifica, confermando la sinergia tra le forze impegnate nella tutela della sicurezza urbana e della salute dei minori.

Al termine dei controlli al titolare dell’esercizio è stata contestata la violazione prevista dall’articolo 14-ter della legge n. 125 del 2001. Considerato inoltre che tra i destinatari delle bevande alcoliche c’erano minori infra-sedicenni, gli agenti hanno trasmesso una comunicazione di notizia di reato all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza. La reiterazione della condotta accertata comporterà anche l’attivazione delle procedure amministrative previste dalla legge.

L’Amministrazione comunale ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli operatori della Polizia Locale e della Polizia di Stato, sottolineando come il risultato ottenuto sia frutto di professionalità, capacità investigativa, costante presenza sul territorio e collaborazione istituzionale. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane nelle aree maggiormente frequentate dai giovani, con l’obiettivo di garantire il rispetto della normativa, la tutela della salute pubblica e condizioni di maggiore sicurezza per tutta la collettività.