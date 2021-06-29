CATANIA: VENDEVA LA PROPRIA “MERCE” CON ORDINAZIONI SU WHATSAPP, ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato un catanese 49enne, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Nel corso di un servizi...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato un catanese 49enne, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di un servizio perlustrativo nel quartiere di Nesima, mentre stavano transitando lungo la via Antoniotto Usodimare, i militari hanno notato l’uomo fermo a bordo di strada in sella al suo scooter Honda SH che apparentemente sembrava essere in attesa di qualcuno.

La diretta conoscenza del soggetto li ha indotti a procedere ad un controllo che, effettivamente, si sarebbe rivelato quantomai fruttuoso perché, quando quest’ultimo ha capito che sarebbe stato perquisito, ha lanciato un involucro tra le sterpaglie circostanti che però, immediatamente recuperato dai militari, è risultato contenere ben 12 dosi di crack e 6 di cocaina mentre nelle tasche dei pantaloni, ancora, è stata rinvenuta la somma di 340 euro ritenuta provento dello spaccio.

All’arrivo dei rinforzi i militari hanno esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo dove, all’interno di un armadio, hanno trovato una busta con ulteriori 24 dosi di crack, 13 di cocaina, un bilancino di precisione ed il necessario materiale per il confezionamento delle singole dosi nonché, infine, la cospicua somma di 850 euro ammontando così a 1190 complessivi dei quali l’uomo, disoccupato, non è stato ovviamente in grado di fornire giustificazione.

Durante l’attività, invero, i militari hanno rilevato un curioso particolare perché il pusher, infatti,

richieste che, a dire il vero, continuavano a pervenire anche sotto gli occhi dei carabinieri così “infierendo” sulle responsabilità penali dell’uomo che è stato poi posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’A.G.. (g/t)