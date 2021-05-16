CATANIA. VIAGGIAVA CON LA MARIJUANA NASCOSTA SOTTO IL SEDILE: MECCANICO IN MANETTE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un meccanico catanese di 43 anni, già gravato da precedenti penali, poiché ritenuto responsabile di detenzi...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un meccanico catanese di 43 anni, già gravato da precedenti penali, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacente.

Quella Fiat Multipla che sfrecciava a tutta velocità sulla circonvallazione non è passata inosservata all’equipaggio della gazzella che, postosi immediatamente all’inseguimento dell’autovettura, le ha imposto l’alt all’altezza dell’area di servizio di un distributore di carburante.

Il conducente, mostrando sin da subito evidenti segni di insofferenza, ha spinto i militari ad approfondire il controllo sfociato in una perquisizione personale e veicolare che ha consentito di rinvenire e sequestrare: una busta di plastica contenente 110 grammi di marijuana occultata sotto il sedile passeggero.

L’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari, così come disposto dal giudice in sede di udienza per direttissima.